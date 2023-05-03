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Spor
AA 03.05.2023 16:24

Türkiye Hava Sporları Federasyonu başkanlığına Ahmet Saim Yılmaz seçildi

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun yeni başkanı Ahmet Saim Yılmaz oldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu başkanlığına Ahmet Saim Yılmaz seçildi
[Fotograf: AA]

Federasyonun 1. olağanüstü genel kuruIu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Genel kurula federasyonun 127 delegesinden 106'sı katıldı. Başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Ahmet Saim Yılmaz, oy kullanan 99 delegeden 51'inin oyunu alarak başkan seçilirken, Orhan Pektaş 48 oyda kaldı.

Federasyonun yeni başkanı, seçimin ardından genel kurula katılan delegelere teşekkür etti.

Ahmet Saim Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde; Abdullah Kahraman, Adem Hasgül, Abdurrahman Karataş, Şule Yıldırım Lermi, Abdullah Yüksel, Kemal Yurtnaç, Mustafa Çelik, İlkay Özden, Hikmet Gümüş ve Kenan Kenan yer aldı.

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