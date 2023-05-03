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Spor
AA 03.05.2023 17:30

Türk Telekom'un tarihi maçı öncesi talihsiz olay

7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya konuk olacak Türk Telekom Basketbol Takımı'nda talihsiz bir olay yaşandı.

Türk Telekom'un tarihi maçı öncesi talihsiz olay

Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçın son hazırlıklarını tamamlamak üzere otelden salona gitmek için yola çıktıkları otobüsün şoförünün sebep olduğu olumsuz bir durumun meydana geldiğini kaydetti.

Külçebaş, ilk olarak otobüs şoförünün bilerek yolu uzattığını belirtti.

"Bizi salona getiren otobüs şoförü, 10 dakikalık yolu 40 dakikada geçti., İdmana geç kalıyorduk. Şoför, yolculuk sırasında radyonun sesini açtı. Kısmasını birkaç defa rica ettik. Daha sonra hocamız Erdem Can, kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hocamız kafasını cama çarparak boynunu incitti. Erdem hoca boyunlukla idmanı yaptırdı. Buradan da acil bir şekilde sedyeyle hastaneye götürüldü. Şu an MR çekiliyor. Ciddi bir travması var. Avrupa Kupası ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama bunun sorumlusu hesabını verecek. Şunu da söylemek istiyorum, inşallah koçumuz takımın başında maça çıkacak."

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