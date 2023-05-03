Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.05.2023 17:15

İşitme engelli milli judocular Avrupa Şampiyona'nda mücadele edecek

İşitme engelli milli judocular, Bulgaristan'da 3. Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

İşitme engelli milli judocular Avrupa Şampiyona'nda mücadele edecek
[Fotograf: AA]

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da yarın başlayacak ve 7 Mayıs'ta sona erecek şampiyonada Türkiye'yi 21 sporcu temsil edecek.

Sofya'da madalya mücadelesi verecek İşitme Engelli Milli Takımı'nda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar: Dilek Altın, Berna Öz, Didem Öğdü, İpek Erçin, Zehra Özbey, Yadigar Talayhan, Elif Küçükarslan, Gonca Türk, Münife Aydın Doğan ve Buse Tıraş.

Erkekler: Fırat Yıldırım, Ahmet Sarı, Samet Bulut, Osman Teng, Erkan Esenboğa, Enes Yıldız, Yusuf Çelik, Muhammed Delil Pekşen, Mevlüt Akmaz, Emrah Dündar ve Furkan Acar.

Sıradaki Haber
Türkiye Hava Sporları Federasyonu başkanlığına Ahmet Saim Yılmaz seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Teşekkürler Rize' paylaşımı
17:42
Et ve Süt Kurumu, şarküteri üretimi yapan firmalara karkas satışı yapacak
17:46
Mersin’de çiçek toprağı kazan kadın el bombası buldu
17:19
Devlet korumasındaki 732 gencin ataması yapıldı
17:18
Guterres'ten Sudan krizi için acil eylem çağrısı
İstanbul'da lale zamanı
İstanbul'da lale zamanı
FOTO FOKUS
Çöp konteynerinden çıkan ayı okul müdürünü korkuttu
Çöp konteynerinden çıkan ayı okul müdürünü korkuttu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ