Giresunspor Başkanı Yamak taraftarları Trabzonspor maçına davet etti

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile oynayacakları maçın ligdeki durumları için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

"Süper Lig'deki kalıcılığı için Giresunlulara ihtiyacımız var"

Yamak, taraftarlardan tribünleri doldurmasını istedi. Yamak, bunun takıma kuvvet ve destek sağlayacağını vurguladı.

"Ligde tamam mı, devam mı diyebileceğimiz bu önemli maçta sizleri tribünlere bekliyoruz. Bu tribünler sizlerle güzel. Sizler olunca biz daha güçlüyüz, daha kuvvetliyiz. Maça bilet alarak tribünde olmanızı istiyoruz. Bu zorlu mücadelede hepinize ihtiyacımız var. Kulübümüzün yarınları için, Süper Lig'deki kalıcılığı için, Giresun'a, Giresunlulara ihtiyacımız var, sizleri maça bekliyoruz."

Yamak, Giresunlu iş insanlarından ve gurbetçilerden de destek istedi.

"Bu sizler için yapılmış bir kuvvet, sevgi, dostluk ve gelecek çağrısıdır. Ben bu kampanyaya Giresunspor Kulübü Başkanı olarak 500 bilet alarak destek veriyorum. Gerek Giresun'da gerek Türkiye'de farklı şehirlerde gerekse de gurbette yaşayan tüm Giresunlulardan bilet alarak bu kampanyaya destek vermesini istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah hepimizin birliğiyle bu kulüp bu ligde devam edecek ve önümüzdeki engelleri hep birlikte aşacağız. Hepinize buradan selamlar, saygılar."