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Spor
AA 07.06.2023 20:35

Giresunspor Antalyaspor'u konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Giresunspor Antalyaspor'u konuk ediyor
[Fotograf: İHA]

Çotanak Spor Kompleksi'nde başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi dolayısıyla geçen hafta hükmen galip sayılan Antalyaspor, 41 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

Ligde 37 puanla 16'ncı sırada yer alan Bitexen Giresunspor küme düşmemek için bu maçı kazanıp 15'inci sıradaki İstanbulspor'un Hangikredi Ümraniyespor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

İlk yarının önemli anları

6. dakikada Bajic ceza sahası içerisinde Gerxhaliu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararını verdi.

Gol - 17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı korner atışında Wright'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

37. dakikada Antalyaspor'da Fernando'nun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta, top sağ direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor Antalyaspor'u konuk ediyor

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Sönmez

Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Campuzano, Görkem Sağlam, Doğan Can Davas, Borja Sainz, Savicevic, Bajic

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Erdal Rakip, Fernando, Nakajima, Ghacha, Larsson, Wright

Gol: Dk. 17 Bajic (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor)

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