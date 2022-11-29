Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile YÖK arasında iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, imza törenindeki konuşmasında, 3 yıl önce "gönüllülük çalışmaları" dersinin çeşitli üniversitelerde uygulanması için bir protokol yaptıklarını hatırlatarak, YÖK'ün güçlü koordinasyonu ve başarılı bir süreç yönetimiyle bu protokolün başarılarını her geçen gün gördüklerini belirtti.

Kasapoğlu, çalışmalarına verdikleri destek dolayısıyla YÖK Başkanına, üniversitelere, rektörlere ve üniversite öğrencisi gençlere teşekkür etti.

"Genç ofislerin bu işin başlangıcı olduğunu, gençlerle birlikte yönetme ve bu ruhu inşa etmenin en önemli amaçlarından birisi. Genç ofislerimiz, gençlerimizin kendi inisiyatifiyle oluşturdukları kültür, sanat, sportif pek çok çalışmanın ortaya konduğu alanlardı ve hamdolsun hızlı bir şekilde bu genç ofis çalışmalarını beraberce büyütmüş olduk. Bununla beraber "gönüllülük faaliyetleri" 2019 yılında başlattığımız gönüllülük yılı çerçevesinde yine üniversitelerimizle birlikte geliştirdiğimiz ve hamdolsun YÖK'ün aldığı önemli bir inisiyatifle üniversitelerdeki müfredata eklenen bir çalışma olarak bugün pek çok üniversitemizde ders olarak okutuluyor."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, üniversitelerdeki genç ofis sayısını en kısa sürede tüm üniversitelere yayarak daha yüksek bir noktaya taşıyacaklarını kaydetti.

"Şu ana kadar üniversitelerimizde 118 genç ofisimiz var. Bu iş birliği aynı zamanda bir fırsat eşitliği çalışmasıdır. Şu an itibariyle 400 bine yakın gencimizin bu ofislerden istifade ettiğini görüyoruz. Her bir gencimize ulaşma, her bir gencimizin imkanlardan aynı şekilde istifade etmesini sağlamak bizler için en büyük hedef."

"Spor bilimleri fakültelerinin eğitim süreçleriyle ilgili yeni bir döneme başlıyoruz"

Kasapoğlu, Türkiye'nin çok güçlü tesis alt yapısıyla bir spor ülkesi olduğunu vurguladı.

"Üniversitelerimizdeki spor alt yapısını güçlendirme noktasında üniversitelerimizle çok farklı iş birliklerimiz var. Hem tesisleşmeye yönelik hem bu tesislerin kullanımına yönelik bugün yeni bir sürece geçiyoruz. Spor bilimleri fakültelerinin eğitim süreçleriyle ilgili yeni bir döneme başlıyoruz. Spor bilimleri fakültelerindeki 6 dönemlik eğitim sonrası 2 dönemi bakanlığımızın tüm tesislerini bu işe açarak 6+2 şeklinde yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Öğrencilerimiz 6 dönemlik dersin akabinde 2 dönem bakanlığımızın tesislerinde ilgi alanlarına göre eğitim yapacaklar, staj yapacaklar. Böylece çok daha nitelikli spor insanlarını yetiştirmiş olacağız."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, sürecin hem uygulama hem de müfredatın kalitesinin artırılması süreci olduğunu aktardı.

"Gönüllülük dersinin uygulama kısmı 10 haftalık bir uygulama alanı var. Özellikle gençlik merkezleri, genç ofisler, belediyeler, sevgi evleri, huzur evleri, ceza evleri, hastaneler, STK'lar bu işin popüler uygulama alanlarından bir kaçı. Bu çerçevede gönüllülüğün sosyal sorunlar açısından çözüm odaklı bir çalışma olduğunu ve öğrencilerimizin de kişisel gelişimlerine, hayat tecrübelerine çok büyük katkılar sağladığını görüyoruz."

"300'e yakın sporcu, milli sporcu bursundan faydalanıyor"

Kasapoğlu, milli sporcu burslarının ve bu anlamda vakıf üniversiteleriyle yapılan iş birliklerinin çok önemli olduğunu da dile getirdi.

"Şu ana kadar 300'e yakın sporcumuzun milli sporcu bursundan yüzde yüz tam burslu olarak faydalandığı, bu projenin ne kadar doğru bir başlangıç ve potansiyel ortaya koyduğunun en büyük göstergelerinden biridir."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, genç odaklı bir siyaset ve hizmet anlayışını Türkiye'de inşa ettiklerini belirtti.

"Dünyanın en güçlü yurt yapısını ülke gençlerinin emrine amade kıldık ve bu yıl rekor başvuruyla hamdolsun yurtlara rekor yerleştirme oranıyla büyük bir süreci birlikte yönettik. Krediler biliyorsunuz, kredi enflasyon endeksinin ortadan kaldırılması bu da Cumhuriyet tarihinde genç odaklı siyasetin en yakın sonuçlarından biridir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da genç odaklı siyasetimize, hizmet anlayışımıza eser ortaya koymaya birlikte devam edeceğiz."

Kasapoğlu, bu üretim sürecini büyütmenin ve taçlandırmanın da herkese düşen bir görev olduğunu belirtti.

"Bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi bakanlık olarak üniversitelerimizin, yükseköğretim kurulumuzun yanında olmaya, tüm imkanlarımızı hiç tereddüt etmeden üniversitelerimize seferber etmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ile YÖK Başkanı Erol Özvar, ilgili protokolü imzaladı.