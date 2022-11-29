Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 15:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'ya giderek kamp yapacak.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürderen Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu.
"Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada ligin kalan bölümü için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Futbol A Takımımız, 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacaktır."
Kamp organizasyonu @matchpr_ şirketi tarafından gerçekleştirilecektir.@GloriaHotels’de düzenlenecek kamp sürecinde Takımımızın oynayacağı hazırlık maçlarına dair bilgilendirme resmi mecralarımız üzerinden paylaşılacaktır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 29, 2022
Etiketler: Fenerbahçe
Son Haberler
- 17:18
- 17:21
- 17:13
- 17:09
- 17:01
Sıradaki Haber
Alex de Souza'dan Türkiye paylaşımı: Yuvama dönüyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz