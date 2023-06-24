Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın ikinci gününde madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 2. gününde tekvando, atletizm, artistik yüzme ile karate branşlarında mücadele edip, 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."