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Spor
AA 23.06.2023 20:39

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un itirazlarını reddetti

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un Avrupa kupaları maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalara yaptığı itirazı reddetti.

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un itirazlarını reddetti
[Fotograf: İHA]

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübü'nün, 16 Mart'ta Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı aldığı 44 bin euro para ve bir sonraki Avrupa müsabakasında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edilmedi.

Aynı tarihte Fiorentina ile yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında çıkan olaylar nedeniyle Sivasspor Kulübü'ne verilen Avrupa kupalarında bir maç seyircisiz oynama cezası ise biri ertelemeli olmak üzere 2 maç olarak güncellendi. Sivasspor'un ertelemeli cezası, 2 yıllık süre içinde aynı olumsuz durumlar tekrarlandığı takdirde uygulanacak.

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