Türkiye Kadın Milli Takımı Polonya'yı 54-44 yenerek 5. oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonda milli takım, beşincilik maçında Polonya ile karşılaştı.

Müsabakayı 54-44 kazanan milliler, organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, açıklamada görüşlerine yer verildi.

"Milli takımımızın emeğini, mücadele azmini ve tutkusunu takdir ediyorum. Dünya beşinciliği ile ayrıldığımız şampiyona bize gösterdi ki gelecekte çok büyük başarılara imza atacağız. Şampiyonada emek veren tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum."