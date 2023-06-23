Raphael Guerreiro Bayern Münih'e imza attı

Kulüp, Portekizli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Guerreiro'nun Bundesliga'da şampiyonluğu son haftada kaybeden Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona ermişti.

"Burada oynamak benim için bir onur"

Portekizli kanat oyuncusu, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu büyük kulüpte oynamak benim için bir onur. Mümkün olduğu kadar şampiyonluk kazanmak için her şeyi yapacağım."

Guerreiro, 2016'da kapısından girdiği Borussia Dortmund'da, geçen sezon 6 gol, 14 asistlik performans gösterdi.