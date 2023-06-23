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Spor
TRT SPOR 23.06.2023 16:41

Raphael Guerreiro Bayern Münih'e imza attı

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren Raphael Guerreiro'yu kadrosuna kattı.

Raphael Guerreiro Bayern Münih'e imza attı

Kulüp, Portekizli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Guerreiro'nun Bundesliga'da şampiyonluğu son haftada kaybeden Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona ermişti.

"Burada oynamak benim için bir onur"

Portekizli kanat oyuncusu, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu büyük kulüpte oynamak benim için bir onur. Mümkün olduğu kadar şampiyonluk kazanmak için her şeyi yapacağım."

Guerreiro, 2016'da kapısından girdiği Borussia Dortmund'da, geçen sezon 6 gol, 14 asistlik performans gösterdi.

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