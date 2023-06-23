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Spor
TRT SPOR 23.06.2023 16:30

Rıdvan Yılmaz: Planlarım arasında Türkiye’ye dönmek yok

İskoçya'da Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz, TRT SPOR'a özel açıklamalar yaptı. Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini belirten 22 yaşındaki sol bek, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini söyledi.

Rıdvan Yılmaz: Planlarım arasında Türkiye’ye dönmek yok
[Fotograf: TRT SPOR]

İskoçya'da Rangers forması giyen genç sol bek Rıdvan Yılmaz, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

"Havalimanına gidene kadar ağladım"

Yılmaz, transfer sürecini anlatırken "Ayrıldığımda arabaya bindim ve havalimanına gidene kadar ağladım." ifadelerini kullandı.

Fulya Tesisleri’nde Rangers için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, İskoç Ligi'nin fiziksel kapasite olarak Süper Lig'in üstünde olduğuru ifade etti.

Rıdvan Yılmaz, Napoli maçından sonra çok ağır bir sakatlık yaşadığını kaydetti.

22 yaşındaki sol bek, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini söyledi.


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