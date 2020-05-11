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Gençlerbirliği'ne koronavirüs testi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Gençlerbirliği'nde teknik ekip ve futbolcular, koronavirüs testinden geçti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sabah takımımız İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak testten geçti. Teknik ekibimiz, futbolcular ve kulüp personeline, kulüp doktoru Gürhan Dönmez ile Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu tarafından Kovid-19 tarama testleri yapıldı. Testlerin sonuçlanmasının ardından antrenman programımız başlayacak." denildi.
Etiketler: gençlerbirliği koronavirüs testiSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:12
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