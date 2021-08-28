Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nden örnek karar
Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarını gaziler, şehit yakınları ve engelliler ücretsiz izleyebilecek.
Kırmızı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün iç sahadaki lig maçlarını; gaziler, şehit yakınları ve engelli vatandaşlarımız ücretsiz izleyebilecek." denildi.
Bilgilendirme— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 28, 2021
Kulübümüzün iç sahadaki lig maçlarını; gaziler, şehit yakınları ve engelli vatandaşlarımız ücretsiz olarak izleyebilecek. pic.twitter.com/ocGXIJ2xV8
Kadın taraftarlar da kombine biletlere yüzde 50 indirimle sahip olabilecek.
Kadın taraftarlarımız tüm kombine biletlerimize yüzde 50 indirimle sahip olabilecekler.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 28, 2021
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Etiketler: Gençlerbirliği
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