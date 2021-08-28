Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın triathle bireysel yarışı 11 yaş altı erkekler kategorisinde Mustafa Sertkaya dünya şampiyonu olarak altın madalya alırken, aynı kategoride Mehmet Emir Canbazoğlu üçüncü oldu.

Şampiyonanın 13 yaş altı kadınlar kategorisinde Asu Zeynep Namazcı ikinci, erkeklerde Abdullah Yıldırım üçüncü, 17 yaş altı kadınlar kategorisinde Başak Yaprak Boğan ise ikinci sırayı aldı.

Organizasyon yarın sona erecek.