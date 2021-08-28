Dünya Veteranlar Tenis Turnuvası, İspanya'nın Mallorca kentinde 8-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek 4 sporcudan birisi olan Seyhan Tülay Mungan, turnuvaya Burdur Tenis İl Temsilcisi Hasan Korkmaz nezaretinde günde 4 saat antrenman yaparak hazırlanıyor.

[Fotoğraf: DHA]

9. kez milli takıma seçildi

Seyhan Tülay Mungan, turnuvada 9'uncu defa milli formayla mücadele edeceğini söyledi.

"2000 yılında 45 yaşında tenise başladım. Basketbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, kayak, dağcılık, futbol, tüplü dalış bütün sporları yaptım. Her gün denize giriyorum, güne yüzerek başlıyorum. 2003 yılında 25 yaşındaki kızımı trafik kazasında kaybettim. 3 yıl ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra tekrar sahalara döndüm. Çünkü biliyordum bunun bana kuvvet vereceğini. Gerçekten de oynarken topla, raketle, sahayla bütünleşiyorum ve onla kendimi aştım. 4 yıl önce eşimi de kaybettim. O da çok iyi bir sporcuydu ve benim en büyük destekçimdi. Küçük kızım da Antalya'da beden eğitimi hocası ve pilates eğitmenliği yapıyor. Ben de pilates eğitmenliği yapıyorum ve haftada 3 gün pandemi dolayısıyla online ders veriyorum."

[Fotoğraf: DHA]

"Allah sağlık verdikçe bu spora devam edeceğim"

Seyhan Tülay Mungan, 8 Ekim'de Mallorca'ya gideceğini anlattı.

"Bu turnuvaya Burdur'daki toprak kortta Hasan Korkmaz hocam ile çalışıyoruz. Allah sağlık verdikçe hangi yaşa kadar olur bilmiyorum ama bu spora devam edeceğim."