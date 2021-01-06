Gençlerbirliği, çıkışına devam ediyor. Gençlerbirliği'nin gollerini 45+3 ve 54. dakikalarda penaltıdan Piris da Motta, 84. dakikada Giovanni Sio kaydetti.

Atakaş Hatayspor'un golünü 25. dakikada Aaron Boupendza attı.

Son 3 maçında 7 puan toplayan Gençlerbirliği, tehlike hattından da uzaklaştı. Bu galibiyetle Gençlerbirliği haftayı 19 puanla kapattı. Hatayspor ise 27 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Traore'nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta yerden giden top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa Piris da Motta ceza yayında gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

GOL - 25. dakikada konuk ekip, Boupendza'nın şık golüyle öne geçti. Ceza yayının gerisinde Boupendza'nın önünde seken topa sol ayağının üzeriyle yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-1.

34. dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta, Sio topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından Sio'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

43. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Yasin Kol, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir'e, ceza sahasında Arda Kızıldağ'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi.

GOL - 45+3. dakikada Piris da Motta'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci farklı köşelere gitti. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Sio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.

49. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasında topla buluşan Sio'nun ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Akın Alkan gole izin vermedi.

52. dakikada hakem Yasin Kol, Katranis'in ceza sahasında Piris da Motta'ya yaptığı müdahale sonrası Gençlerbirliği lehine penaltı kararı verdi.

GOL - 54. dakikada beyaz noktaya gelen Piris da Motta, penaltı vuruşunda yine hata yapmadı ve topu bir kez daha filelere gönderdi. 2-1.

67. dakikada Candeias'ın ortasında, Sefa Yılmaz'ın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte boşta kalan Soner Örnek'in kafa vuruşu sonrası kaleci Nordfeldt topu kornere gönderdi.

80. dakikada Candeias'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Johansson'un şutunda, Akın Alkan golü önledi.

GOL - 84. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Sefa Yılmaz'ın ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Sio ağlarla buluşturdu. 3-1.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Mustafa Hüseyin Seyhan), Sefa Yılmaz (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Ayite (Dk. 72 Furman), Sio (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong (Dk. 62 Soner Örnek), Pablo Santos, Katranis (Dk. 62 Mesut Çaytemel), Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 45+2 Akın Alkan), Akintola, Boupendza, Diouf (Dk. 38 Selim Ilgaz)

Goller: Dk. 25 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+3 ve 54 Piris da Motta (Penaltılardan), Dk. 84 Sio (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 43 Munir (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Johansson, Dk. 49 Soner Dikmen, Dk. 72 Ayite, Dk. 82 Candeias, Dk. 85 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 33 Pablo Santos, Dk. 45+1 Akintola (Atakaş Hatayspor)