Trabzonspor'un tek golünü 28. dakikada Ekuban kaydetti. Karadeniz ekibi, son 5 maçında 4'üncü galibiyetine uzandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişini sürdüren Trabzonspor haftayı 26 puanla kapattı.

Göztepe ise 19 puanda kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı dışı sağ çaprazında önünde bulan Ekuban'ın düzgün vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Berkan Emir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Halil Akbunar'ın önüne düştü. Müsait durumdaki bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

19. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ndiaye'nin ters kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, tehlikeyi önledi.

26. dakikada Baker'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

GOL - 28. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Marlon'un pasında soldan hızla ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in içeriye çıkardığı topu Abdulkadir Ömür tamamlamak istedi. Direkten dönen meşin yuvarlığı bu kez Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi. 1-0

31. dakikada Serkan Asan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın yatarak kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca ilk yarı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

63. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin şutuda, kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza yayı hemen gerisinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada Nwobodo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topun sahibi oldu.

74. dakikada orta alandan taşıdığı top ile ceza alanına giren Ekuban'ın karşı karşıya şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

80. dakikada Soner Aydoğdu'nu pasında, ceza alanı sol tarafından Napoleoni'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

90+1. dakikada Soner Aydoğdu'nun ortasında, ceza alanı içinde Aide'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 81 Kamil Ahmet Çörekçi), Ekuban (Dk. 86 Afobe), Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Pereira), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 72 Flavio)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic (Dk. 87 Beykan Şimşek), Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 46 Burekovic), Nwobodo, Soner Aydoğdu, Ndiaye, Napoleoni (Dk. 81 Burak Süleyman), Halil Akbunar, Ideye

Gol: Dk. 28 Ekuban (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Hosseini (Trabzonspor) Dk. 18 Berkan Emir, Dk. 59 Atınç Nukan, Dk. 85 Nwobodo (Göztepe)

Abdullah Avcı: Oyuncularım, ayakta sağlam durarak maçı kazandılar

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 gün önce Fatih Karagümrük ile İstanbul'da karşılaştıklarını belirtti.

"Özellikle ikinci yarıda oyun olarak bir ivme kazanmış takım vardı. Geldikten sonra tamamen toparlanma ve rejenerasyonla geçti."

Avcı, rakiplerinin ise geçen haftayı maç yapmadan geçirdiğini ifade eti.

"10 gün oynamamışlardı. Oyun anlamında birbirine benzer takımlarla oynuyoruz. Bu tür takımlara karşı topa sahip olduğun zaman mesafeleri daha açma şansın var. Bugün itibariyle fiziksel durumumuzu dengeleyebilmek adına, sahada topa sahip olmamız gerekiyordu. Oyuncularımın hem organizasyonları hem ilk yarıda yaptıkları baskıyla golü bulduk. "

Avcı, bordo-mavili futbolcuların organizasyonları doğru kullandığını vurguladı.

"Bu oyun adım adım biraz daha gelişecek. Oyunu erken koparabilirdik. İlk yarıda koparabilirdik, ikinci yarıda da fırsatlar elimize geçti. Rakibe sonlara doğru kenar ortadan Uğurcan'a gelen top haricinde pozisyon vermedik. Oyunu koparamazsan da tutabilmek önemlidir. Oyuncularım, son derece sağlıklı hareket ettiler. Geçen hafta Abdülkadir Ömür, biraz sahne almıştı. Bugün yine ağrıları olmasına rağmen oynamasını rica ettim. Abdulkadir Parmak'ın yorgunluğu vardı. Son bölüme kadar devam etti. Oyuna sonradan girenler, kulübede olanlar çok iyiydi, enerjikti. Oyuncularım, ayakta sağlam durarak maçı kazandılar."

"Trabzonspor seyircisinin olması maçı erken koparmamızı sağlayabilirdi"

"Bugün maç keşke seyircili oynansaydı. Bugün Trabzonspor seyircisinin olması maçı erken koparmamızı sağlayabilirdi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Her hafta adım adım gelişiyoruz. Kazanırken gelişmek son derece önemli. Göztepe'ye de başarılar diliyorum. Bugün Yusuf Sarı da bizle değildi. Annesinin hastalığı vardı. Yusuf'u Fransa'ya yolladık. Umarım sağlığını kavuşur. O da kafası rahat şekilde buraya gelir."

Avcı, şampiyonluk şansının sorulması üzerine de, "Geldiğim günden itibaren ne Trabzonspor'un sıralamasına ne puan durumuna baktım ne de bir sonraki maça baktım. Parçadan bütüne giderek çalışıyoruz. Her hafta her maça Trabzonspor, kazanmak için çıkar. Biz her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz. Bunun süreçler sonuçlar ne olacak bakacağız. Önce kafamızı kaldırıp yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Berat Özdemir'in transferi

Avcı, orta sahayla ilgili yönetimden talebi olduğunu belirtti.

"Orta sahayla ilgili talebim vardı, bir tanesi gerçekleştirdi. Türk futbolunun son dönemlerdeki en yetenekli, gelişime açık yurt dışına da gidebilecek bir oyuncusunu ben talep ettim. Trabzonspor Başkanı ve yönetim kuruluna bu konuyla çalışıp kadroya kattıkları için teşekkür ediyorum. Oyuncunun kendisi ile iletişimde kaldım. Onun Trabzonspor'u istemesi, hem de Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi beni mutlu etti ve bu sözünün arkasında kaldı. Pazartesinden itibaren bizle beraber olacak. Öncelikli hedefi Trabzonspor'da oynamak. Sonrasındaki hedefi yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası'na milli takımla gitmek. Burada daha evvelden Yusuf, Okay gibi, bu topraklardan yetişmiş yurt dışına gitmiş oyuncular gibi gelişimini tamamlandığında böyle bir hedefi olacağını düşünüyorum."

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise iki devrede farklı Göztepe izlediklerini belirtti.

“İlk devre sahaya hiç istemediğimiz bir oyun yansıttık, oyuna ortak olamadık. Rakibin, topun peşinde koşan, hücum olarak varlık gösteremeyen Göztepe vardı. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk, biz bu durumu kabul etmedik. İkinci yarı farklı Göztepe izledik."

Parlatan, ilk 45 dakikanın neden böyle geçtiğini değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

"İkinci yarı bir şeyleri değiştirmek isteyen, tepki koyan, mücadele ortaya koyan, kendi oyunumuzu yansıtıp pozisyon üretmeye çalışan Göztepe vardı. Oyuncularımızı kutluyorum. İkinci yarı istediğimiz futbol vardı. Ceza alanına girişimlerimiz, ortalarımız oldu. Etkili olmaya çalıştık. Pozisyon anlamında zenginleştiremedik ama girişimlerimiz farklıydı. 1-2 pozisyonda şansımız olsa buradan farklı dönebilirdik ancak netice elimiz boş dönüyoruz. İkinci yarı iyiydik ama kendi aramızda konuşmalıyız. Fazla zamanımız yok. Cumartesi maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıp bu maçı kazanmak istiyoruz."