Karşıyaka Spor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımına rutin olarak Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Covid-19 testi yapıldı.

Yapılan testler sonucunda daha önce testleri pozitif çıkan 9 futbolcu, 1 antrenör ve 4 kulüp çalışanının testlerinin negatife döndü. 4 futbolcunun ise testleri pozitif çıktı..

Testleri pozitif çıkan futbolcular karantina sürecine girdi.