Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karşıyaka'da 4 yeni koronavirüs vakası
Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da koronavirüs testi pozitif çıkan 14 kişinin testleri negatife dönerken 4 yeni vaka tespit edildi.
Karşıyaka Spor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımına rutin olarak Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Covid-19 testi yapıldı.
Yapılan testler sonucunda daha önce testleri pozitif çıkan 9 futbolcu, 1 antrenör ve 4 kulüp çalışanının testlerinin negatife döndü. 4 futbolcunun ise testleri pozitif çıktı..
Testleri pozitif çıkan futbolcular karantina sürecine girdi.
Bilgilendirme - COVID-19 Test Sonuçları Hakkında pic.twitter.com/cm3cCZSSbH— Karşıyaka Spor Kulübü (@KSKorgtr) January 6, 2021
Etiketler: Koronavirüs
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