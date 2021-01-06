Medipol Başakşehir'in 7 maç süren galibiyet hasreti sona erdi. Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada Gulbrandsen kaydetti.

Başakşehir bu galibiyetle haftayı 19 puanla kapattı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı korneri Novikovas kullandı. Altıpas önünde Hasan Hatipoğlu kafayı vurdu, kaleci Volkan soluna gelen topu uzandı ve kontrol etti.

28. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında İrfan Can Kahveci'nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım şutunu çekti, kaleci Farnolle zorlanmadan topu kontrol etti.

GOL - 40. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Epureanu'nun önünde kaldı. Bu oyuncun sert vuruşunda kaleci Farnolle'den dönen topu kale önünde Gulbrandsen kafa ile ağlara yolladı. 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

71. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan bindiren Hasan Ali, ceza sahası önünde bekleyen Mahmut Tekdemir'e pasını attı. Mahmut'un sol çaprazdan sert şutunu kaleci Farnolle son anda kornere çeldi.

82. dakikada ev sahibi takımın hızlı gelişen atağında, savunmanın arkasına sarkan Aleksic, Mahmut'un pasıyla topla buluştu. Ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşta, kaleci Farnolle topu kontrol etti.

83. dakikada Medipol Başakşehir'in kontra atağında İrfan Can Kahveci'nin pasıyla Deniz Türüç ceza sahasında topla buluştu. Açısını düzelten Deniz'in uygun pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Berkay Özcan, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Mehmet Topal), Visca (Dk. 88 Uğur Uçar), İrfan Can Kahveci, Chadli (Dk. 75 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 88 Azubuike), Gulbrandsen (Dk. 66 Crivelli)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu (Dk. 80 Mücahit Albayrak), Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik (Dk. 80 Oltan Karakullukçu), Emrah Başsan (Dk. 65 Kaan Kanak), Donald (Dk. 65 Petrus Boumal), Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes (Dk. 65 Ömer Şişmanoğlu)

Gol: Dk. 40 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 62 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu: Bize moral verecek bir galibiyet aldık

Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle basın toplantısına katıldı.

Saraloğlu, mutlak galibiyet düşüncesiyle maça çıktıklarının altını çizdi.

"Kazanmak bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Daha farklı da olabilirdi. Bize güç verecek, moral verecek bir galibiyet aldık. İçinde bulunduğumuz durum bize çok yakışan bir durum değildi. Son maçlarda zaman zaman oynadığımız oyun bizi mutlu etmedi. Skorlar zaten mutlu etmemişti. Bu maça mutlaka kazanma isteğiyle başladık. Bunun için çok istekli olan oyuncularımızı kutlamam gerekiyor. Geçen yılın şampiyonu olarak son 7 haftayı unutmak ve unutturmak için bir başlangıç yaptık diye düşünüyorum."

"Rakibe çok fırsat vermedik"

Saraloğlu, rakibin kaparak oynadığını aktardı.

"Bize çok fazla geniş alan bırakmadılar. Kısa paslarla gitmeye çalıştık. Sol kanattan yaptığımız ataklar bizi gol pozisyonlarıyla buluşturdu ancak son dokunuşu yapamadık. 40. dakikaya kadar oyun üstünlüğümüzle geçti. 40. dakikada bulduğumuz gol öz güvenimizi arttırdı. Savunma anlayışımızı çok beğendimizi söyleyebilirim. Rakibe çok fırsat vermedik. Rakibimiz, ilk yarıda bir duran top ve uzaktan şut, ikinci yarıda yine uzun toplarla ve yan ortalarla gelmeye çalıştı. Burada da savunma oyuncularımız çok doğru müdahaleler yaptı."

"Sakatlıklar bizi çok üzüyor"

İrfan Saraloğlu, Berkay Özcan'ın sağ bekte oynamasıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

"Sakatlıklar bizi çok üzüyor. Geri dönme süresi kısa ve uzun olan sporcularımız var. Caiçara'nın sakatlığının uzun sürmesi nedeniyle Rafael'le orayı kapattık. Stoperde Martin'in yokluğunu Ponck ile kapattık. Sağ bekimiz Uğur da eski gücünde henüz değil, ciddi bir ameliyattan çıktı. Berkay bize destek verebilecekti. Bir poziysonda rakibini kaçırdı, o kadar. Genel olarak iyi oynadı. Berkay'ı beğendik."

[Fotoğraf: DHA]

Mesut Bakkal: Bazı mevkilere gerekli transferleri yapmak istiyoruz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Başakşehir takımına karşı oynayacağımız en iyi oyunu oynadığımızı söyleyebilirim. İlk 15 dakika hariç. Oyuna alışma ve taktiği çözme anlamında bocalasak da ilk devre karambolden yediğimiz bir gol var. Alan kapatma anlamında iyi şeyler yaptık. İkinci devre çift forvete döndükten sonra, oyun anlamında hep olumlu işler yapan Erzurumspor vardı. Ön bölgedeki üretkenliği arttırabilseydik maç belki değişik bir skorla bitebilirdi. Çok kısa bir dönemdir çalışıyoruz, çoğunlukla mental hazırlandığımız maçlar oluyor. Erzurumspor'un oyun disiplininden, yapma isteğinden memnunum. Bunu ilerideki haftalarda sonucu daha iyi yansıtacağız. Devreye kadar topladığımız kadar puan toplayıp bazı mevkilere gerekli transferleri yapmak istiyoruz."

Bakkal, "Hangi mevkilere transfer düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Her takım gibi biz de transferi çok açık ve net şekilde yapacağız, düşünüyoruz." yanıtını verdi.