Genç milliler Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Romanya’yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Sırbistan'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda Romanya'yı 25-23, 25-14, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.
Salon: Vranje
Hakemler: Vladimir Stankovic (Sırbistan) - Vladimir Jovic (Sırbistan)
Türkiye: Defne Devrim, Defne Kandemir, Ece Şenyapıcı, Eylül, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece Esepasa (L) (Olcay, Defne Başyolcu, Eslem, Simge)
Romanya: Stroe, Gheti, Mateiu, Parv, Guceano, Cocan, Cristea (L), Vizitiu (L) (Radu, Alupei, Buran)
Setler: 25-23, 25-14, 25-19
Süre: 1 saat 13 dk. (27, 21, 25)
U17 Kız Milli Takımımız Balkan Şampiyonası’nı Bronz Madalya ile Tamamladı.— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) July 10, 2022
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