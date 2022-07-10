Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Sırbistan'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda Romanya'yı 25-23, 25-14, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Salon: Vranje

Hakemler: Vladimir Stankovic (Sırbistan) - Vladimir Jovic (Sırbistan)

Türkiye: Defne Devrim, Defne Kandemir, Ece Şenyapıcı, Eylül, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece Esepasa (L) (Olcay, Defne Başyolcu, Eslem, Simge)

Romanya: Stroe, Gheti, Mateiu, Parv, Guceano, Cocan, Cristea (L), Vizitiu (L) (Radu, Alupei, Buran)

Setler: 25-23, 25-14, 25-19

Süre: 1 saat 13 dk. (27, 21, 25)