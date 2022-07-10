Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor ile Başakşehir hazırlık maçında yenişemedi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdüren Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri’nde hazırlık maçında karşılaştı.
Karşılaşma, 0-0 sona erdi. Mücadeleyi Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin de izledi.
İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir, Burdur’daki kampını yarın tamamlarken, Fraport TAV Antalyaspor ise 14 Temmuzda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile oynayacağı maçın ardından Burdur kampını sona erdirecek.
Etiketler: Antalyaspor Medipol Başakşehir
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