Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de gerçekleştirilen turnuvada Uğur Altınel-Marcus Laudan ikilisi, finalde Bryan Barten ve Robert Shaw çiftine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Uğur Altınel, tekler kategorisinin yarı final mücadelesinde ise Kanadalı raket Robert Shaw'a 2-1 yenilerek madalya şansını değerlendiremedi.