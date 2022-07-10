Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Uğur Altınel gümüş madalya kazandı
[Fotograf: AA]
Almanya'da düzenlenen 32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası'nın son gününde, çiftler kategorisinde milli sporcu Uğur Altınel, Alman partneri Marcus Laudan ile gümüş madalya kazandı
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de gerçekleştirilen turnuvada Uğur Altınel-Marcus Laudan ikilisi, finalde Bryan Barten ve Robert Shaw çiftine yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Uğur Altınel, tekler kategorisinin yarı final mücadelesinde ise Kanadalı raket Robert Shaw'a 2-1 yenilerek madalya şansını değerlendiremedi.
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