Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag’da organize edilen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda karma takımlar müsabakaları gerçekleştirildi.

Muhammed Demirel, Fidan Ögel, Cem Ata Demirtaş, Hilal Öztürk, Münir Ertuğ, İlayda Merve Koçyiğit, Musa Şimşek, İbrahim Demirel'den oluşan milli takım, çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'yı 4-1 yenerek yarı finalist oldu.

Bu turda Almanya’yı 4-0 yenen karma milli takımı, finalde Fransa ile yaptığı altın madalya mücadelesini 4-0 kaybetti ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan genç milli judoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonayı zirvede tamamlayan milli judocular için kutlama mesajı yayımladı.

"Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası’nda 3’ü altın, 2’si gümüş ve 2’si bronz olmak üzere 7 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın şampiyonayı zirvede tamamlaması bizlere ayrı bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."