Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guayaquil kentindeki şampiyonanın ferdi müsabakalarının son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, mücadele etti.

Ay-yıldızlı genç sporcu Hilal Öztürk, çeyrek finalde Japon Miki Mukunoki'yi, yarı finalde İtalyan Asya Yavano'yu ipponla yenerek adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında Japon Mao Arai'ye kaybeden Hilal Öztürk, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Türkiye bir altın, ikişer gümüş ve bronz madalya ile ülke sıralamasında, Japonya ile Fransa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.