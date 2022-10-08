Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 01:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Gaziantep'te kazanan yok
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 60. dakikada Britt Assombalonga ile öne geçti: 0-1.
Ev sahibi takım 72'de Lazar Markovic'in attığı golle skoru eşitledi. Karşılaşmanın 78. dakikasında Gaziantep FK forması giyen Ertuğrul Ersoy kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gaziantep FK puanını 12'ye, Adana Demirspor ise puanını 18'e yükseltti.
Etiketler: Gaziantep FK Adana Demirspor Süper Lig
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