Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Özbekistan ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta yapılan maça ay-yıldızlı ekip Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

GOOLLL! | Perdeyi erken açıyoruz! Ömer Güleryüz sahnede! Şimdi skor 1-0... pic.twitter.com/rm6DC1YagM — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2022

Milliler maçın ilk dakikasında öne geçti

Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da kontrollü oynayan ve üstünlüğünü korumayı başaran milli takım, finale yükseldi.

Ay-yıldızlı futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola da adını finale yazdırdı. Ampute Futbol Milli Takımı ile Angola arasındaki final maçı 9 Ekim Pazar günü Nef Stadı'nda yapılacak.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası finalinde!



Ampute Futbol Milli Takımımız, ????????Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek Ampute Dünya Kupası'nda finale yükseldi. pic.twitter.com/XlM56DfXC7 — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2022

Teknik Direktör Çakmak: Final maçında tarihi ana birlikte şahitlik edelim

Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, maç sonrası TRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Çakmak, daha fazla kişinin geleceğini düşündüklerini söyledi.

"İstediğimiz tempoyu tam yakalayamadık ama bu mübarek günde tüm 85 milyonu mutlu ettiğimiz için çok gururluyum. Burada futbolun dışında başka bir şey var. Birlik beraberlik, azim, hırs, inanç... Hepimiz inançlı bir toplumuz ama bizim orda vermek istediğimiz demeç: Önüne bir engel çıktığında sakın bunu engel olarak görme."

Osman Çakmak: Rakibimiz Angola. Yarım kalan bir işimiz var. Türk milletine armağan olsun. Bu çocuklar sabah 06.30'da kalktı. 00.00'da yattı. Çok çalıştık. Çok konsantreyiz. NEF Stadı'na bekliyoruz finale. pic.twitter.com/JuE6qSuDJ3 — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2022

Çakmak, vatandaşları, 9 Ekim Pazar günü Nef Stadı'nda yapılacak final maçına davet etti.

"Bu tarihi anın çoşkusunu birlikte yaşayalım, kazanırken stad tıklım tıklım olsun, ay-yıldızlı bayraklar donatılsın. Bu sefer o tarihi ana hep birlikte şahitlik yapalım. Dünya Kupasını hep birlikte kaldırmayı mevlam bize nasip etsin."