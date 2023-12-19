Gaziantep'te kazanan çıkmadı

Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Gaziantep FK, 17. dakikada Arda Kızıldağ'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. Güneydoğu ekib, Lazar Markovic'in 54. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Konuk Yukatel Adana Demirspor, 72. dakikada Emre Akbaba ile farkı 1'e indirdi: 2-1
Adana temsilcisi, 1 dakika sonra Babajide Akintola ile skoru eşitledi: 2-2
Kalan sürede skor değişmedi ve taratlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK, puanını 16'ya çıkardı.
Puanını 24'e yükselten Adana Demirspor'un ise galibiyet özlemi 6 müsabakaya çıkt
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
8. dakikada M'Bakata'nın penaltı noktasına pasında topla buluşan Draguş'un gelişine sert şutu yandan dışarı çıktı.
10. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Mustafa Eskihellaç’ın pasında topla buluşan Draguş'un çektiği üstten dışarı çıktı.
GOL - 17. dakikada Lazar Markovic’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Arda Kızıldağ'ın topa iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0
24. dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı ceza sahasına ortasına Niang’ın kafa vuruşunu kaleci Nita son anda kornere çeldi.
37. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in şutu, savunmaya çarptıktan sonra direğin dibinden kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Dragus'un pasıyla sıfıra inen Mustafa'nın kale önüne çevirdiği topa rakip savunma ters dokununca meşin yuvarlak üst direkten kornere çıktı.
GOL - 54. dakikada Gaziantep'in sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Markovıc'in uzak köşeye plasesi ağlarla buluştu. 2-0
GOL - 71. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Akintola'nın pasında Barasi'nin şutu kaleci Nita’dan döndü, dönen topu tamamlayan Emre Akbaba farkı bire indirdi. 2-1
GOL - 72. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan ceza sahasına derin pasında topla buluşan Akintola'nın, kaleciyi çalımladıktan sonra çektiği şut ağlarla buluştu ve skoru eşitledi. 2-2
82. dakikada Svensonn'un ortasına Akintola'nın sol ayağıyla vuruşu üstten auta çıktı.
89. dakikada M'Bakata'nın arka direğe ortasına Riascos'un kafa vuruşunu kaleci Mehemmedeliyev güçlükle kurtardı.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Gaziantep FK: Florin Nıta, Salem M'bakata, Papy Djilobodji, Nıcolas N'koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic (Brayan Riascos dk. 76), Max Gradel, Denis Dragus (Oğulcan Çağlayan dk. 82)
Adana Demirspor: Shahrudin Mehemmedeliyev, Jonas Svensson, Semıh Güler, Pape Cısse, Yusuf Erdoğan, N'diaye (Edouard Mıchut dk. 46), Benjamin Stambouli, Yusuf Sarı (Luis Nanı dk. 90), Belhanda (Babajide Akintola dk. 46) , Emre Akbaba (Tayfun Aydoğan dk. 86), M'baye Niang (Yusuf Barasi dk. 46)
Goller: Arda Kızıldağ (dk. 17) Lazar Markovıc (dk. 54) (Gaziantep FK), Emre Akbaba (dk. 71), Akintola (dk. 72)
Sarı kartlar: N'diaye (Adana Demirspor) Sumudica (Gaziantep FK)
Stat: Kalyon
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin