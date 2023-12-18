Açık 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 18.12.2023 13:55

Gaziantep'te icra memurları kung fu öğreniyor

Gaziantep'te, icra memurları, kendilerini savunmak için kung fu eğitimi almaya başladı. Kadınların da aralarında olduğu 20 icra memuru, ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanda yakın dövüş sanatının temel tekniklerini öğreniyor.

Gaziantep'te icra memurları kung fu öğreniyor

Daha önce kentteki sağlık çalışanlarının aldığı kung fu eğitimi, bu kez talep üzerine Gaziantep İcra Müdürlüğü'nde çalışan icra memurlarına verilmeye başlandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Riskli meslek grubunda yer alan icra memurları, aldıkları eğitim ile kendilerini savunmayı amaçlıyor.

Kadınların da aralarında olduğu 20 icra memuru, ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanda yakın dövüş sanatının temel tekniklerini öğreniyor.

Kung Fu[Kung Fu]

"Basit eğitimler veriyoruz"

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak, birçok meslek grubunun iş sırasında şiddete maruz kaldıklarını ve gelen talepler doğrultusunda kendilerini korumaları için eğitimler verdiklerini söyledi.

Kung Fu[Kung Fu]

Çakmak, toplumda şiddet baskısının ve öfke patlamasının yoğun olarak görüldüğünü söyledi.

"Riskli meslek gruplarında görev alan kişilerin kendilerini savunmaları için çalışmalar yaptık. İlk etapta Sağlık İl Müdürlüğümüzdeki personele eğitimler verdik. Şimdi icra memurlarına kendilerini savunmaları için eğitimler veriyoruz. Zaman zaman zor durumda kaldıkları, mukavemete uğradıklarını gördüğümüz için aldığımız başvurular üzerine onlara kendilerini basit bir şekilde müdafaa edebilecekleri eğitim veriyoruz. Hedefimiz, riskli meslek gruplarının tamamına yakın savunma eğitimi verebilmek. Toplumdaki aşırı şiddet baskısının, öfke patlamasının biraz daha bastırılmasını ve biraz daha iletişim kurulur hale getirilmesi için çabalıyoruz."

Kung Fu[Kung Fu]

"Kendilerini korumayı öğretiyoruz"

Çakmak, icra memurlarının da yaptıkları işleri gereği şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarını ve savunma eğitimleri ile kendilerini koruyacağını vurguladı.

"İcra memurlarımız yaptıkları işleri gereği istenmeyen bir mukavemetle ya da dirençle karşı karşıya gelebiliyor. Bu eğitimler ile icra memurlarına kendilerini korumayı öğretiyoruz. Temel hedefimiz, sportif bir bilincin oluşabilmesini sağlayabilmek ve şiddete karşı farkındalık oluşturmak."

Kung Fu[Kung Fu]

İcra memurları ise eğitim ile amaçlarının karşılaşabilecekleri şiddet olaylarına karşı kendilerini koruyabilmek olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Juan Roman Riquelme efsane olduğu kulübe başkan oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,8 arttı
14:34
Araştırma: Sosyal medya kullanımını günlük 30 dakika azaltmak, zihin sağlığını geliştiriyor
14:27
Almanya Başbakanı Scholz'un COVID-19 testi pozitif çıktı
14:24
İran Petrol Bakanı, akaryakıt istasyonlarına İsrail'in siber saldırı düzenlediğini doğruladı
14:20
Hindistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
14:16
Rusya'da polislere ateş açmakla suçlanan eski Wagner üyesine 6 yıl 11 ay hapis cezası
Tahran'daki akaryakıt istasyonlarının büyük çoğunluğu hizmet veremiyor
Tahran'daki akaryakıt istasyonlarının büyük çoğunluğu hizmet veremiyor
FOTO FOKUS
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ