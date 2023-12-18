Gaziantep'te icra memurları kung fu öğreniyor

Daha önce kentteki sağlık çalışanlarının aldığı kung fu eğitimi, bu kez talep üzerine Gaziantep İcra Müdürlüğü'nde çalışan icra memurlarına verilmeye başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Riskli meslek grubunda yer alan icra memurları, aldıkları eğitim ile kendilerini savunmayı amaçlıyor.

Kadınların da aralarında olduğu 20 icra memuru, ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanda yakın dövüş sanatının temel tekniklerini öğreniyor.

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"Basit eğitimler veriyoruz"

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak, birçok meslek grubunun iş sırasında şiddete maruz kaldıklarını ve gelen talepler doğrultusunda kendilerini korumaları için eğitimler verdiklerini söyledi.

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Çakmak, toplumda şiddet baskısının ve öfke patlamasının yoğun olarak görüldüğünü söyledi.

"Riskli meslek gruplarında görev alan kişilerin kendilerini savunmaları için çalışmalar yaptık. İlk etapta Sağlık İl Müdürlüğümüzdeki personele eğitimler verdik. Şimdi icra memurlarına kendilerini savunmaları için eğitimler veriyoruz. Zaman zaman zor durumda kaldıkları, mukavemete uğradıklarını gördüğümüz için aldığımız başvurular üzerine onlara kendilerini basit bir şekilde müdafaa edebilecekleri eğitim veriyoruz. Hedefimiz, riskli meslek gruplarının tamamına yakın savunma eğitimi verebilmek. Toplumdaki aşırı şiddet baskısının, öfke patlamasının biraz daha bastırılmasını ve biraz daha iletişim kurulur hale getirilmesi için çabalıyoruz."

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"Kendilerini korumayı öğretiyoruz"

Çakmak, icra memurlarının da yaptıkları işleri gereği şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarını ve savunma eğitimleri ile kendilerini koruyacağını vurguladı.

"İcra memurlarımız yaptıkları işleri gereği istenmeyen bir mukavemetle ya da dirençle karşı karşıya gelebiliyor. Bu eğitimler ile icra memurlarına kendilerini korumayı öğretiyoruz. Temel hedefimiz, sportif bir bilincin oluşabilmesini sağlayabilmek ve şiddete karşı farkındalık oluşturmak."

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İcra memurları ise eğitim ile amaçlarının karşılaşabilecekleri şiddet olaylarına karşı kendilerini koruyabilmek olduğunu söyledi.