Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 06.11.2023 17:24

Gaziantepspor Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Gaziantepspor Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Gaziantepspor Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Gaziantep ekibi, ligin ilk 10 haftasında 7 mağlubiyet yaşarken 3 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. 9 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 13. sıraya yükselecek.

Karadeniz ekibi ise geride kalan 10 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 14 puanla 11. sırada bulanan Çaykur Rizespor, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda 7. sıraya yükselecek.

6 kez karşılaştılar

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Rize ekibi ile şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalardan 4'ünü Gaziantep temsilcisi kazanırken 2 maçta ise Çaykur Rizespor sahadan galip ayrıldı.

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci

ETİKETLER
Çaykur Rizespor Gaziantep FK Süper Lig
Sıradaki Haber
Kayserispor Alanyaspor'u ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:17
İzmir'de 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
18:10
AFP: Erdoğan, Blinken'ı küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna gitti
17:53
Polonya jandarması, sınırı geçmeye çalışan mültecinin "kazayla" vurulduğunu öne sürdü
17:49
Sudan'da pazar yerine top mermisi düşmesi sonucu 34 kişi öldü
17:44
Antalya'da doktor hasta yakını tarafından darbedildi
17:42
İsrail, Gazze'de birden çok hastaneyi hedef aldı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
FOTO FOKUS
Şifa Hastanesi'nin çatısı bombalandı
Şifa Hastanesi'nin çatısı bombalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ