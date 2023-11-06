Gaziantepspor Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Gaziantep ekibi, ligin ilk 10 haftasında 7 mağlubiyet yaşarken 3 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. 9 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 13. sıraya yükselecek.

Karadeniz ekibi ise geride kalan 10 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 14 puanla 11. sırada bulanan Çaykur Rizespor, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda 7. sıraya yükselecek.

6 kez karşılaştılar

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Rize ekibi ile şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalardan 4'ünü Gaziantep temsilcisi kazanırken 2 maçta ise Çaykur Rizespor sahadan galip ayrıldı.

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci