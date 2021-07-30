Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Borven, kulüp yöneticileri Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.