Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep forvet oyuncusu Borven'i transfer etti
Süper Lig ekibi Gaziantep, forvet oyuncusu Torgeir Borven'le anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandı.
Borven, kulüp yöneticileri Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.
TRANSFER | TORGEIR BORVEN GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) July 30, 2021
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Etiketler: Gaziantep FK Transfer Haberleri
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