Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo'da 10 bin metreyi Etiyopyalı Barega kazandı
[Fotoğraf: Reuters]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde erkekler 10.000 metre yarışında Etiyopyalı Selemon Barega altın madalya kazandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde ilk madalyalar sahibini buldu.
Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılan 10.000 metre finalinde 25 atlet ter döktü. Zorlu bir yarışın ardından bitişi 27.43.22'lik derecesiyle Etiyopyalı Selemon Barega ilk sırada geçti ve altın madalyanın sahibi oldu.
Dünya rekortmeni Ugandalı Joshua Cheptegei, 27.43.63'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Cheptegei'nin vatandaşı Jacob Kiplimo da 27.43.88'lik derecesiyle kürsünün 3. basamağına çıktı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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