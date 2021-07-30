Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yeni sezon öncesi öğrencilerine uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.

Sarı lacivertliler, deneyimli teknik adam yönetiminde 4 hazırlık maçı oynadı. İlk üç maçı kazanan Fenerbahçe, son karşılaşmada Hollanda ekibi PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı.

"Saha içerisinde bireysellikten kaçının"

Zwolle maçı sonrası oyuncularıyla toplantı yapan Pereira, hazırlık maçı da olsa kazanma alışkanlıklarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

"Ne olursa olsun rakibe geri dönüş imkanı tanımamalıydık. İlk 60 dakikalık görüntümüz fena değildi. Hepiniz, bu maçtaki gibi basit hataları yapmayacak tecrübeye sahipsiniz. Ben buraya kazanmak için geldim, zaman harcamak için değil. Yeni sistemin oturması için zamana ihtiyacımız olduğu doğru. Saha içerisinde bireysellikten kaçının. Bunu yaparsanız, geçiş sürecini daha çabuk atlatacağız."

"İşinize en iyi şekilde konsantre olmalısınız"

Pereira, oynadıkça hata oranlarının azalacağını söyledi.

"Her şeye rağmen seviyemiz iyi noktada. Bunu daha da yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Bizi çok uzun bir sezon bekliyor. Hepinize ihtiyacım var. İşinize en iyi şekilde konsantre olmalısınız. Futbolda oynayan oynamayan diye bir ayrım kesinlikle yok. Yoğun maç maratonunda kadrodaki herkes şans bulacak. Mühim olan bunu iyi değerlendirmek."