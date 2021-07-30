Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın 8. gün geride kalacak. Türkiye'den 5 milli sporcu ile 1 takım, mücadele verecek.

Voleybol

Tokyo 2020'de B Grubu'nda 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Takımlar düzeyinde Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan millilerin müsabakası, TSİ 08.30'de başlayacak. Milli takımın gruptan çıkmayı garantilemesi için Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyet alması yetecek.

Bireyselde ise atletizm, okçuluk ve yelken branşlarında 5 milli sporcu ter dökecek.

Atletizm

Atletizmde TSİ 03.40'ta Ersu Şaşma, sırıkla atlama seçmelerinde yer alacak. TSİ 13.45'te ise Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes 100 metre seçmelerini geçmeye çalışacak.

Okçuluk

Okçulukta Mete Gazoz, bireysel klasik yay kategorisinde son 16 maçına çıkacak. Mete, TSİ 04.22'de başlayacak maçta Avustralyalı Taylor Worth'u eleyerek günün sonundaki madalya maçlarına çıkmak için mücadele edecek.

Yelken

Yelkende de finn sınıfında Alican Kaynar, 7 ve 8. yarışlarıyla organizasyona devam edecek. Alican'ın ilk yarışı TSİ 06.00'da start alacak.