Oyunlarda üçer altın ve gümüşle ile 5 bronz madalya kazanan Kanada kadın sporcularıyla başarılı oldu.

Kanadalı kadın sporcular halter, kürek, yüzme, atlama, judo, softball branşlarında madalya kazandı.

Bu arada Azerbaycan da oyunlardaki ilk madalyasını kadın sporcuyla elde etti. Azerbaycanlı judocu Iryna Kindzerska, +78 kiloda bronz madalya kazandı.