Gaziantep FK'dan ilk galibiyet

Gaziantep FK ile İstanbulspor Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Gazintep FK, 5 maç üst üste aldığı yenilginin ardından sahasında 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri, 74. dakikada Dragus ile 90+5. dakikada Ajeti filelerle buluşturdu.

Ligde 2 puanı olan, bir maçı eksik, İstanbulspor ise ligde galibiyetle yine tanışamadı. İstanbul ekibi daha önce oynadığı 4 maçta iki beraberlik ve iki mağlubiyet almıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Simon Deli ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Karşılaşmanın 29. dakikasında İstanbulspor'un defans oyuncusu Simon Deli, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı.

Fildişi Sahilli futbolcu, mücadelenin 32. dakikasında yerini Okan Erdoğan'a bıraktı. İlk kontrolleri saha kenarında yapılan Simon Deli, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

31 yaşındaki oyuncu, sedye ile ambulansa taşınırken, Gaziantep FK futbolcuları da oyuncuya alkışla moral vermeye çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

24. dakikada sol kanattan gelişen atakta Vefa Temel'in ara pasında kale önünde topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Nita, eliyle topu ceza sahasının yanına doğru çevirdi.

40. dakikada İstanbulspor'un sağ kanattan yaptığı atağında Rroca'ın ortaladığı topa ceza sahasında Loshaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'nin sağ kanattaki atağında ceza sahasına sokulan Furkan Soyalp'ın çektiği şutta, kale çizgisindeki Okan Erdoğan topu ayağıyla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada İstanbulspor'un rakip ceza sahası dışı sol çaprazından Ethemi ile kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.

65. dakikada Gaziantep FK'nın Gradel ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek kornere çıktı.

69. dakikada Gradel'in çalımlarının ardından verdiği pasla buluşan Maxim'in rakibini ekarte ettikten sonra uzak köşeye yerden vuruşu az farkla auta çıktı.

GOL - 74. dakikada Markovıc'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pasta topa iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşu kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0

82. dakikada savunmanın hatasıyla topa sahip olan Mustafa'nın ceza sahasına girdikten sonra içerideki Markovıc'e pas verdi, Markovıc topu dışarı gönderdi.

GOL - 90+5. dakikada Markovıc'ın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Ajeti, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in sağından ağlara gönderdi. 2-0

Gaziantep FK mücadeleyi 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Kalyon

Hakemler: Murat Erdoğan, Cem Özbay, Emir Eray Eyisoy

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Gradel (Dk. 73 Markovic), Mustafa Eskihalleç, Janio Bikel (Dk. 56 Jevtovic), Junior Morais, Maxim (Dk. 72 Ajeti), Nkoulou, Dragus (Dk. 87 Mbakata).

İstanbulspor: Jensen, Vefa Temel (Dk. 79 Ali Yaşar), Mehmet Yeşil, Duhaney, Rroca, Simon Deli (Dk. 32 Okan Erdoğan), Ndao, Ethemi, Loshaj (Dk. 80 Muammer Sarıkaya), Jackson, İbrahim Yılmaz (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin).

Sarı kartlar: Dk. 20 Vefa Temel, Dk. 55 İbrahim Yılmaz, Dk. 64 Rroca, Dk. 78 Okan Erdoğan, Dk. 88 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 46 Bikel (Gaziantep FK)

Goller: Dk. 74 Dragus, Dk. 90+5 Ajeti (Gaziantep FK)