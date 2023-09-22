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Spor
AA 22.09.2023 20:20

Barcelona Xavi'nin sözleşmesini uzattı

Barcelona, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Barcelona Xavi'nin sözleşmesini uzattı

Katalan ekibi Xavi'nin sözleşmesini uzattı. İspanyol teknik adam 2025'e kadar Barcelona'nın başında yer alacak. Geçen sezon Barcelona ile şampiyonluk yaşayan Xavi 2021'de teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından Xavi ile ilgili "Sorun olmayacak. Burada olmayı hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Xavi yönetimindeki Barcelona bu sezon oynadığı 6 maçta 5 galibiyet,1 beraberlik aldı.


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