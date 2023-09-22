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Spor
AA 22.09.2023 19:20

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen cezaya indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verdiği 400 bin liralık para cezasını 200 bin liraya düşürdü.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen cezaya indirim
[Fotograf: AA]

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada kurul, Beşiktaş Kulübüne verilen 400 bin liralık cezanın da 200 bin liraya indirildiğini belirtti.

PFDK; Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle 400'er bin lira para cezası vermişti.

Yapılan itiraz sonrasında Tahkim Kurulu, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle ihlalin bulunmadığına hükmederek hem Beşiktaş Kulübü'ne hem de Ahmet Nur Çebi'ye verilen para cezalarının yüzde 50 oranında indirildiğini duyurdu.

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