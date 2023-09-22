Atletizmde olimpik kadro sporcu belirleme sistemi yenilendi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, bu kapsamda büyükler kategorisinde ilgili branşın olimpiyat oyunları hedef sporcu sayısının, dünya sıralaması sistemi üzerinden yapılandırıldığı belirtildi.

"Yaş gruplarında ise ilgili majör yarışmadaki hedef sporcu sayısı, Avrupa sıralama listesine göre belirlenmiştir. Üç ülke kuralı korunmuş, yarışmalardan men edilen Rusya ve Belaruslu sporcular çıkarılarak sistem uygulanmıştır. Ayrıca yaş grupları majör yarışmalarının olduğu yıllarda, ilgili yarışmanın katılım barajını geçen sporculardan ilgili branşın ilk sırasındaki sporcu o dönem için olimpik kadroya dahil edilecektir."