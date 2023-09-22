Parçalı Bulutlu 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 22.09.2023 17:20

Filenin Sultanları'na Paris 2024 için bir galibiyet yetecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk beş maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Eylül Cumartesi günü karşılaşacağı Japonya'yı yenmesi halinde olimpiyatlara katılmayı garantileyecek.

Filenin Sultanları'na Paris 2024 için bir galibiyet yetecek
[Fotograf: AA]

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yaptı.

Olimpiyat yolunda iki maçı kalan ay-yıldızlı ekip, yarın altıncı müsabakasında ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak. Milliler, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Milliler, yedinci ve son maçında ise 24 Eylül Pazar günü (TSİ) 10.00'da Belçika ile mücadele edecek.

Mehmet Akif Üstündağ: 2023, kesinlikle voleybol yılı oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda beşte beş yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın organizasyonda son iki maçının kaldığını belirtti.

"Bu sezonu 22'de 22 yaparak kapatmak istiyoruz. Son Japonya ve Belçika maçlarından da galibiyetle ayrılıp, grup birincisi olarak olimpiyata gitmek istiyoruz. Daha önemlisi olimpiyatta da kürsüde yer almak istiyoruz. Moral ve motivasyon açısından çok iyi bir milli takım sezonu geçirdiğimizi düşünüyoruz. Hem Milletler Ligi hem de Avrupa şampiyonluğu yaşadık. Bunlar tarihimizde ilk defa oluyor. Tarihi olayları yaşatan oyuncularımla ve camiamla gurur duyuyorum. 2023 yılı kesinlikle voleybol yılı oldu. Bize destek olan, yalnız bırakmayanlara şükranlarımı sunuyorum."

ETİKETLER
Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları
Sıradaki Haber
FIFA Puskas Ödülü için adaylar belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:17
İngiltere'de 2022'de sıcak hava nedeniyle 4 bin 507 kişi öldü
18:18
Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında bir işçi yaralandı
18:02
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
18:02
Libya'nın Derne kentinde bir günde 245 cesede ulaşıldı
17:58
Bakan Yumaklı "Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imzalandığını duyurdu
"Yılın Ahisi" yorgan ustası yarım asırdır iğne ipliği elinden düşürmüyor
"Yılın Ahisi" yorgan ustası yarım asırdır iğne ipliği elinden düşürmüyor
FOTO FOKUS
"2 Kupa 1 Şampiyon" yazılı bayrak Boğaz’daki köprülere asıldı
"2 Kupa 1 Şampiyon" yazılı bayrak Boğaz’daki köprülere asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ