Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 22.09.2023 11:35

Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor
[Fotograf: DHA]

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda saat 10.00’da başlayan karşılaşmada Sultanlar, Brezilya’yı 3-0 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı.

Karşılaşmada ilk set çekişmeli geçti. Milliler, ilk seti 25-21 üstün tamamladı.


Nefes kesen ikinci sette milliler geriden gelerek öne geçti, Brezilya'dan Gabi'nin öne çıktığı ikinci seti Sultanlar, 29-27 önde tamamladı.


Sultanlar, altıncı maçında 22 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

Sultanlar rakip tanımıyor

Sultanlar, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu, dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 ve son olarak beşinci maçını Brezilya’yı 3-0 mağlup etti.

İlk 2 kota alacak

Elemelerde gruplarını "ilk 2" sırada tamamlayan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Sultanlar, B grubunda 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürüyor.

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Elif)

Brezilya: Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann, Thaisa, Roberta, Nyeme (L) (Kisy, Pri Daroit, Naiane, Araujo (L), Tainara, Ana Carol)

Salon: Yoyogi

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Perez Perez Lourdes (Küba)

Setler: 25-21, 29-27, 25-19

Süre: 1 saat 27 dakika


 

ETİKETLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya Filenin Sultanları Voleybol
Sıradaki Haber
Galatasaray Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Karapınar GES, 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti
12:03
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terörist yakalandı
12:00
Aydın'da 18 zehir taciri yakalandı
11:55
Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
11:57
Türk-Rus Ortak Merkezi, Ermenistan'ın 258 ateşkes ihlalini belirledi
11:47
Tarım Kredi ilk akıllı marketini açtı
Nefes kesen organ nakli operasyonu anne ve bebeğine "hayat" verdi
Nefes kesen organ nakli operasyonu anne ve bebeğine "hayat" verdi
FOTO FOKUS
Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın
Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ