Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda saat 10.00’da başlayan karşılaşmada Sultanlar, Brezilya’yı 3-0 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı.

Karşılaşmada ilk set çekişmeli geçti. Milliler, ilk seti 25-21 üstün tamamladı.

Zehra Güneş bitirdi, Sultanlar öne geçti!



Milli Takımımız, Brezilya karşısında ilk seti 25-21 üstün tamamladı. pic.twitter.com/XAJXIbYQif — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 22, 2023

Nefes kesen ikinci sette milliler geriden gelerek öne geçti, Brezilya'dan Gabi'nin öne çıktığı ikinci seti Sultanlar, 29-27 önde tamamladı.

VARGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS!



Nefes kesen set bizim!



Filenin Sultanları ikinci seti 29-27 önde kapattı, maçta durumu 2-0'a getirdi. pic.twitter.com/ZZ5DXLhsPE — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 22, 2023

Sultanlar, altıncı maçında 22 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

Sultanlar rakip tanımıyor

Sultanlar, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu, dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 ve son olarak beşinci maçını Brezilya’yı 3-0 mağlup etti.

İlk 2 kota alacak

Elemelerde gruplarını "ilk 2" sırada tamamlayan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Sultanlar, B grubunda 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürüyor.

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Elif)

Brezilya: Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann, Thaisa, Roberta, Nyeme (L) (Kisy, Pri Daroit, Naiane, Araujo (L), Tainara, Ana Carol)

Salon: Yoyogi

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Perez Perez Lourdes (Küba)

Setler: 25-21, 29-27, 25-19

Süre: 1 saat 27 dakika



