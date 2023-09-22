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Spor
AA 22.09.2023 17:15

FIFA Puskas Ödülü için adaylar belli oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için adaylarını açıkladı.

FIFA Puskas Ödülü için adaylar belli oldu

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için 3'ü kadın 11 aday belli oldu.

2023 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:

Alvaro Barreal (Arjantin), Cincinnati-Pittsburgh Riverhounds (ABD Open Cup)

Linda Caicedo (Kolombiya), Almanya-Kolombiya (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

Julio Enciso (Paraguay), Brighton-Manchester City, (İngiltere Premier Lig)

Seong-jin Kang (Güney Kore), Ürdün-Güney Kore (AFC Asya Kupası - U20)

Sam Kerr (Avustralya), Avustralya-İngiltere (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

Brian Lozano (Uruguay), Atlas-CF America (Meksika Ligi MX)

Guilherme Madruga (Brezilya), Novorizontino-Botafogo SP (Brezilya Serie B)

Ivan Morante (İspanya), UD Ibiza-Burgos (İspanya 2. Lig)

Nuno Santos (Portekiz), Sporting-Boavista (Portekiz Primeira Lig)

Askhat Tagybergen (Kazakistan) Kazakistan-Danimarka (UEFA EURO Elemeleri)

Beatriz Zaneratto (Brezilya) Brezilya-Panama (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

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