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Spor
AA 22.09.2023 17:05

Almanya A Milli Futbol Takımı'nda Julian Nagelsmann dönemi

Almanya A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü daha önce Leipzig ve Bayern Münih’i çalıştıran Julian Nagelsmann oldu.

Almanya A Milli Futbol Takımı'nda Julian Nagelsmann dönemi

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Nagelsmann ile 31 Temmuz 2024’e kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtilerek Nagelsmann'ın DFB'nin tarihinde milli takımın 12. teknik direktörü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Julian Nagelsmann’ın yardımcılığını ise Sandro Wagner ve Benjamin Glück'ün yapacağı kaydedildi.

Nagelsmann, Hoffenheim Kulübünün altyapısında teknik direktörlük yapmasının ardından 2016’da A takımının teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Hoffenheim’da başarılı bir dönem geçiren genç teknik direktör 2019’da Leipzig ile anlaşmıştı. 2021’e kadar Leipzig’i çalıştıran Nagelsmann 2019-2020 sezonunda Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmişti.

Nagelsmann 2021-2022 sezonundan itibaren Bayern Münih’i çalıştırmaya başlamıştı. Leipzig’e yaklaşık 20 milyon euro transfer bedeli ödeyerek Nagelsmann ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Bavyera ekibi, 36 yaşındaki teknik direktörün performansının eleştirilmesi üzerine 2023’ün mart ayında genç teknik adamın görevine son vermişti.

Alman Milli Takımı’nı 2 yıl çalıştıran Nagelsmann'ın selefi Hansi Flick, alınan kötü sonuçların ardından 10 Eylül'de görevden alınmıştı.

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