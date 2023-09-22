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Spor
AA 22.09.2023 16:50

Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 96 kulübe yaklaşık 1,5 milyon liralık spor malzemesi dağıttı.

Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği
[Fotograf: AA]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtım törenine katıldı.

Büyükkılıç, Sümer Spor Kompleksi’ndeki törende, 16 ilçe belediyesi ile el ele verdiklerini ve kulüplerin isteklerini her zaman sahiplendiklerini belirtti.

Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Başkan Büyükkılıç, 96 kulübe yaklaşık 1,5 milyon liralık spor malzemesi dağıtacaklarını aktardı. Büyükkılıç, destek ile ilgili bilgi verfi.

"Büyükşehir olarak 96 kulübümüze bu etapta yaklaşık 1,5 milyon liralık spor malzemesi dağıtılacak. Malzemelerde 2 bin 100 eşofman takımı, 2 bin 50 yağmurluk, 500 dijital antrenör üstü, 50 boks eldiveni, 50 boks forma ve şortu, 50 boks antrenman ayakkabısı olacak."

Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Milletvekilli Akar da hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerinin temsilcilerine spor malzemeleri teslim edildi.

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