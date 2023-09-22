Türk bilardosu kendi topunu üretmeye hazırlanıyor

Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Halim Doruk, bilardonun her yaşta yapılabilen bir spor olduğunu belirtti.

Doruk, bilardo oynamak için olağanüstü bir gücün gerekmediğini aktardı.

"Ankara'daki dünya şampiyonasında 60 yaşın üstünde olan ve bilardo oynayan sporcular var. Dolayısıyla 10'lu yaşlardan 70'li yaşlara kadar yapılabilecek nadide sporlardan biri. Bilardonun zihin gelişimine, beyin ve vücut gelişimine çok faydası var. Okul başarısını artırıyor. Bilardo 10 yaşından 70 yaşına kadar rahatlıkla yapılabilecek bir spor. Fiziksel olarak da çok faydalı bir branş. Yapılan bilimsel araştırmalara göre bilardoyla ilgilenen öğrencilerin matematik, fizik veya hatta fen bilimlerinde not ortalamalarının yükseldiği görülmüş. Dolayısıyla konsantrasyona da çok faydası var."

"Türkiye olarak bizim de kendi topumuzu üretmeye yönelik girişimlerimiz var"

Doruk, bilardoda sportif başarılar dışında masa ve top üretimine yönelikte çalışmalar yaptıklarını anlattı. Doruk, bilardo toplarının eskiden 'fildişi'nden yapıldığını aktardı.

"Bilardo toplarının özel bir reçinesi var. Eskiden resmi müsabakalarda fildişi kullanılırmış. Fildişi kullanımı hayvan haklarına ihlal sebebiyle bir süre sonra yasaklandı. Toplar bundan dolayı bir ara sıkıştırılmış kağıttan yapıldı. Ama şu an reçine dediğimiz özel bir karışımdan yapılıyor. Dünyada top üreten çok sayıda firma var. Dünya Bilardo Birliğinin top sponsoru farklı bir firma. Avrupa Bilardo Konfederasyonunun sponsoru farklı bir firma. Kore'de yine farklı firmalar üretim yapıyor. Türkiye olarak bizim de kendi topumuzu üretmeye yönelik girişimlerimiz var. Ersan Ercan başkanımızın önderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz tam olgunlaşmadı, inşallah en kısa zamanda biz de kendi topumuzu üretecek noktaya geleceğiz."

"Bilardoda dünyada en iyi 3 ülkeden biriyiz"

Doruk, Avrupa'da çok popüler olan "snooker" branşının son yıllarda Türkiye'de oynanmaya başladığını belirtti. Doruk, Türkiye'de snooker kategorisinde sporcudan daha çok seyircisinin olduğuna dikkat çekti.

"Artık ülkemiz de snooker ile haşır neşir olmaya başladı. Snooker bilardonun en zor branşlarından bir tanesi. Snooker branşının tabii bazı özel şartları var. Masası çok büyük, uygun yer bulmak çok zor. Onun için ülkemizde henüz çok yaygın değil. Avrupa'da özellikle çok yaygın. Son yıllarda Hindistan, Çin gibi Asya ülkelerinde de oynanmaya başlandı. Dünyanın en iyi snooker sporcuları 6-7 yaşlarında bu branşa başlıyor. Biz bir snooker organizasyonunu geçtiğimiz yıllarda Antalya'da yaptık. Yılda üç kere olmak üzere bunun Türkiye şampiyonalarını düzenliyoruz. Yapılan uluslararası yarışlara da milli bilardocularımız katılıyor. İnşallah Türkiye'de de yaygınlaşacak. Biz bilardoda dünyada en iyi 3 ülkeden biriyiz. Özellikle üç bant, artistik, pool bilardoda çok başarılıyız. Bu branşlarda Avrupa şampiyonu olan çok sayıda sporcumuz var. Ülke olarak bu sporla ilgilenmeli ve desteklemeliyiz. Onun için bilardo yapmayan kalmasın diyorum."

"Bilardoda üç bant, satranç gibi beyni çalıştırıyor"

Halim Doruk, bilardonun en faydalı branşlarından birinin de "üç bant" olduğunu dile getirdi. Doruk, üç bant bilardonun zeka geliştirici bir oyun olduğunu söyledi.

"Üç bandı satranç gibi düşünmek gerek. Satrancın fiziksel enstrümanla yapılan hali gibi düşünebiliriz. Temel kural şu, sporcunun kendine ait bir vuruş topu var. Bunun rengi kırmızı ya da sarı olabilir. Vuruş topu son topa değmeden önce 3 defa banda değmiş olacak. Bu isterse 3 defa banda gittikten sonra diğer iki topa vurabilir. İsterse de önce bir topa deyip daha sonra 3 bandı tamamlayıp son topa değebilir. Bu alternatifler artabilir. Ama kural net, son topa değmeden önce 3 kere banda değmiş olacak. Bilardoda üç bant, satranç gibi beyni çalıştırıyor. O açıdan çok faydalı bir branş."