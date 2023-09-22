Para badmintoncu Halime Yıldız gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Doğuştan kalça çıkıklığı nedeniyle engelli olan Yıldız, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 21 Ağustos'ta düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda, Ukraynalı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Yıldız, günde çift antrenmanla Tayland'da düzenlenecek 2024 Para Badminton Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu Yıldız, turnuva anlamında yorucu 1,5 aylık süreci geride bıraktığını söyledi. Yıldız, Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın çok zevkli geçtiğini belirtti.

"Zorlu bir final maçı oldu. Hedefim zaten altın madalyaydı. Allah'a şükür kazanmayı bildim. Madalya töreninde İstiklal Marşı okunurken çok duygulandım. Birçok birinciliğim var ama ilk kez büyük bir şampiyonada altın madalya kazandım. Birincilik kürsüsünde olmak değişik bir duyguydu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. O kadar heyecanlı ve farklı bir duygu ki kelimelerle anlatılamaz. İnşallah 2024 yılında hem Tayland Para Badminton Dünya Şampiyonası hem de Paris Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya kazanarak aynı duyguları yaşamak istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Haftanın 6 günü çift antrenman yapıyorum"

Yıldız, şu anda bireysel SL3 kategorisinde dünyada birinci sırada olduğunu ifade etti. Yıldız, şampiyonalarda elde ettiği derecelerden mutluluk duyduğunu aktardı.

"2022'de dünya ikincisi olmuştum. İnşallah Tayland'da düzenlenecek şampiyonada birinci olarak kürsünün en üst basamağında Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda yaşadığım o mutluluğu ve heyecanı tekrar yaşamak istiyorum. Bunun için haftanın 6 günü çift antrenman yapıyorum. Hayatımın büyük kısmı spor salonunda geçiyor. Haftada bir gün dinlenebiliyorum. O günün dışında çift antrenmanlarla yoğun bir şekilde şampiyonalara hazırlıklarım devam ediyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Antrenör Serkan Altındağ ise Yıldız'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu söyledi. Altındağ, Yıldız'ın Avrupa Paralimpik Şampiyonası'na çok iyi bir hazırlık sürecinin ardından katıldığını aktardı.

"Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Kamplar, antrenmanlar ardından şampiyonalar. Aldığı madalyalar, döktüğü terin karşılığı. Hedefimiz, Tayland'da altın madalya kazanmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz sporcumuza güveniyoruz. İnşallah İstiklal Marşı'mızı orada da tüm dünyaya dinletecek."