İhtiyar delikanlılar performanslarıyla gençlere örnek oluyor

Katıldıkları organizasyonlara neşeleriyle de renk katan su tutkunu ihtiyar delikanlılar performanslarıyla adeta gençlere taş çıkartıyor.

Edirne'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan 69 yaşındaki Hasan Heke, doktor tavsiyesi üzerine 55 yaşında yüzmeye başladığını söyledi.

Heke, belindeki rahatsızlığın iyileştiğini ve gün geçtikçe kendini geliştirdiğini belirtti.

"Bin metrede başladım, 10 bin metreye kadar yüzdüm. 2017'de İngiltere ve Fransa arasında olan Manş Denizi'nde yüzen takım içerisinde yer aldım. Yunanistan'ın Meis Adası ve Antalya'nın Kaş ilçesi arasında düzenlenen yarışmalarda derecelerimiz var. Geçen yıl Çanakkale Boğazı'nı geçerek yaş grubumda birinci oldum. Ülkemizin her yöresinde düzenlenen yarışlara katılıyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Masterler Takımı'nın 15 yıldır lisanslı sporcusu olduğunu ifade eden Heke, antrenmanlarını İstanbul Boğazı'nda yaptığını anlattı.

Heke, Kanlıca'dan Kuzguncuk'a 5 kilometre yüzdüğünü vurguladı.

"Güç geliştirmek için Sarayburnu'nda akıntıya karşı yüzüyoruz, havuzlarda da yüzüyoruz. Gençlere örnek olmak istiyoruz. Torunum 13 yaşında, Miray Heke beni örnek alarak milli takım seviyesinde yüzecek kadar kendini geliştirdi, inşallah onu iyi yerlerde göreceğiz.

Sabah benim hayatım 05.00'te başlıyor. Yürüyerek Üsküdar'a iniyorum bazen Üsküdar'dan Sarayburnu'na şehir hatları seferleri başlamadan önce yüzerek geçiyorum.

İşime yüzerek gidiyorum. Ömürlerini kahvehanede geçiren yaşıtlarıma üzülüyorum. Onların da yüzmeye başlamalarını isterim."

Hasan Tınas: Yüzme benim hayatımın dönem noktası oldu

Su tutkusunu devam ettiren 69 yaşındaki Hasan Tınas da dizlerindeki rahatsızlığın iyileşmesi için 10 yıl önce yüzmeye başladığını anlattı.

Tınas, dizlerinde protez olduğunu ve yüzerek sağlık bulduğunu anlattı.

"Şu anda uzun mesafe yüzüyorum. Yüzme benim hayatımın dönem noktası oldu. 6 sefer İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzdüm. Meis Adası'ndan Kaş'a 7 bin 200 metre 3 saatte yüzerek geçtim."

Tınas, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Masterler Takımı'nın sporcusu olarak Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen şampiyonalara katıldığını kaydetti.

Tınas, yüzmeyi her yaş grubuna tavsiye etti.

"Yüzme sporu sana yaşını sormuyor. Yaş sormadığı için her yaştan insan bu sporu yapabilir. Bu sporun en güzel yanı ise insanlara örnek olmamız. Havuzlarda başladık antrenmanlara. Çocuklarını havuzlara getiren arkadaşlarımız bizi görünce onlar da yüzmeye başladı."