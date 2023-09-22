Parçalı Bulutlu 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 22.09.2023 16:25

İhtiyar delikanlılar performanslarıyla gençlere örnek oluyor

Türkiye'de düzenlenen yüzme şampiyonalarında masterler kategorisinde mücadele eden yüzücüler, dinçlikleri ve spor tutkularıyla gençlere örnek oluyor.

İhtiyar delikanlılar performanslarıyla gençlere örnek oluyor
[Fotograf: AA]

Katıldıkları organizasyonlara neşeleriyle de renk katan su tutkunu ihtiyar delikanlılar performanslarıyla adeta gençlere taş çıkartıyor.

Edirne'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan 69 yaşındaki Hasan Heke, doktor tavsiyesi üzerine 55 yaşında yüzmeye başladığını söyledi.

Heke, belindeki rahatsızlığın iyileştiğini ve gün geçtikçe kendini geliştirdiğini belirtti.

"Bin metrede başladım, 10 bin metreye kadar yüzdüm. 2017'de İngiltere ve Fransa arasında olan Manş Denizi'nde yüzen takım içerisinde yer aldım. Yunanistan'ın Meis Adası ve Antalya'nın Kaş ilçesi arasında düzenlenen yarışmalarda derecelerimiz var. Geçen yıl Çanakkale Boğazı'nı geçerek yaş grubumda birinci oldum. Ülkemizin her yöresinde düzenlenen yarışlara katılıyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Masterler Takımı'nın 15 yıldır lisanslı sporcusu olduğunu ifade eden Heke, antrenmanlarını İstanbul Boğazı'nda yaptığını anlattı.

İhtiyar delikanlılar performanslarıyla gençlere örnek oluyor

Heke, Kanlıca'dan Kuzguncuk'a 5 kilometre yüzdüğünü vurguladı.

"Güç geliştirmek için Sarayburnu'nda akıntıya karşı yüzüyoruz, havuzlarda da yüzüyoruz. Gençlere örnek olmak istiyoruz. Torunum 13 yaşında, Miray Heke beni örnek alarak milli takım seviyesinde yüzecek kadar kendini geliştirdi, inşallah onu iyi yerlerde göreceğiz.

Sabah benim hayatım 05.00'te başlıyor. Yürüyerek Üsküdar'a iniyorum bazen Üsküdar'dan Sarayburnu'na şehir hatları seferleri başlamadan önce yüzerek geçiyorum.

İşime yüzerek gidiyorum. Ömürlerini kahvehanede geçiren yaşıtlarıma üzülüyorum. Onların da yüzmeye başlamalarını isterim."

Hasan Tınas: Yüzme benim hayatımın dönem noktası oldu

Su tutkusunu devam ettiren 69 yaşındaki Hasan Tınas da dizlerindeki rahatsızlığın iyileşmesi için 10 yıl önce yüzmeye başladığını anlattı.

Tınas, dizlerinde protez olduğunu ve yüzerek sağlık bulduğunu anlattı.

"Şu anda uzun mesafe yüzüyorum. Yüzme benim hayatımın dönem noktası oldu. 6 sefer İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzdüm. Meis Adası'ndan Kaş'a 7 bin 200 metre 3 saatte yüzerek geçtim."

Tınas, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Masterler Takımı'nın sporcusu olarak Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen şampiyonalara katıldığını kaydetti.

Tınas, yüzmeyi her yaş grubuna tavsiye etti.

"Yüzme sporu sana yaşını sormuyor. Yaş sormadığı için her yaştan insan bu sporu yapabilir. Bu sporun en güzel yanı ise insanlara örnek olmamız. Havuzlarda başladık antrenmanlara. Çocuklarını havuzlara getiren arkadaşlarımız bizi görünce onlar da yüzmeye başladı."

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Ronaldo Suudi Arabistan Milli Günü için Arap kıyafetleri giydi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:54
Çanakkale açıklarında 58 düzensiz göçmen yakalandı
16:36
Yalova'da denizi kirleten gemiye 7,7 milyon lira ceza
16:27
New York’ta öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı
16:16
Filipinler’de yanardağın püskürttüğü duman şehirleri kapladı
14:36
'Gelişmiş' ülkelerin iklim krizi: Verilen sözler tutulmadı
16:01
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı
Yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı
FOTO FOKUS
3 yaşındaki çocuğa böbrek nakli yapıldı
3 yaşındaki çocuğa böbrek nakli yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ