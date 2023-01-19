Kalyon Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayan müsabakayı Yiğit Arslan yönetiyor.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Gaziantep Futbol Kulüb, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda dahil oldu. Bu turda Sarıyer'i 4-0 yenen Gaziantep Futbol Kulübü, 4. turda da Kütahyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

5. turda da Boluspor ile eşleşen Gaziantep ekibi, rakibini 3-1 mağlup etti.

Arabam.com Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil oldu. Bu turda Bodrumspor ile eşleşen Arabam.com Konyaspor, rakibini 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeye hak kazandı.

Ligde Beşiktaş mağlubiyetinin ardından teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil beyazlı ekip, Aleksandar Stanojevic ile ilk resmi karşılaşmasına çıktı

Stat: Kalyon

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Bozbey, Selahattin Altay.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Markovic, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo.

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Endri Çekiçi, Michalak, Paz, Muric, Ikpeazu.