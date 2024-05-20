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Türkiye
TRT Haber 20.05.2024 07:48

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Yurt genelinde yeni haftada sıcaklık artacak. Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de bugünden itibaren hafif toz taşınımı görülecek. Yerel sağanak şeklinde görülecek yağışlar ise bugün İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de etkili olacak.

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; hava sıcaklığı artacak.

Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında olurken güney, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava Tahmini Uzmanı Kenan Yüksel, bazı bölgelerde toz taşınımı beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı:

"Bugün Ege ve Batı Akdeniz'de, salı günü ise Ege Bölgesi'nde hafif toz taşınımı bekliyoruz. Bu yönüyle bu bölgelerde hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor."

İç ve güney kesimlerde sağanak bekleniyor

Yüksel, hafta ortasına kadar yurdun iç ve güneydoğu kesimlerinde aralıklı sağanak geçişleri görüleceğini belirtti:

"Yağışların; pazartesi günü İç Anadolu'nun güney ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar, Gaziantep, Kilis, Kars, Ardahan, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde görülmesini bekliyor. Salı günkü yağışların Doğu Akdeniz'in mevki, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz. Perşembeden itibaren de yağışın etki alanı genişleyecek."

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Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da bugün hafif sağanak bekleniyor. Yarın ve çarşamba yağış beklenmiyor, sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul üç gün boyunca parçalı bulutlu; sıcaklık 25 dereye ulaşacak. İzmir ise parçalı ve az bulutlu; sıcaklık 31 dereceye yükselecek.
 

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