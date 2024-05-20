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Türkiye
AA 20.05.2024 03:27

Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla botlarla fener alayı yapıldı.

Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde slogan attı.

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce kişi marşlar söyleyip fener alayını izledi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler de marşlara eşlik etti.

Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da fener alayına katılarak vatandaşları selamladı.

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